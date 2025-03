NAS REDES SOCIAIS

Mãe de Daniel Alves comemora absolvição do ex-jogador em caso de estupro: 'Obrigada meu Deus por tudo'

Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou sentença que havia condenado o ex-lateral a 4 anos e 6 meses de prisão

Mãe de Daniel Alves, Maria Lúcia Alves usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para comemorar a decisão da Justiça da Espanha de absolver o ex-jogador da acusação de estupro . >

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023 e ficou mais de um ano atrás das grades aguardando julgamento. Ele pagou 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e estava em liberdade condicional desde março do ano passado. Com a decisão, o ex-lateral fica totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação na Justiça espanhola.>

A acusação envolvia uma mulher de 23 anos que teria sido abusada por Alves no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 30 de dezembro de 2022. Ester Garcia, advogada da suposta vítima, e a advogada de Daniel Alves, Ines Guardiola, ainda não se manifestaram, segundo a agência de notícias Reuters. >

"O tribunal rejeita os recursos da Procuradoria – que solicitava a nulidade parcial da sentença e, subsidiariamente, a elevação da pena para 9 anos – e da acusação particular – que pedia a elevação da pena para 12 anos – e absolve o acusado, deixando sem efeito as medidas cautelares impostas e declarando, de ofício, as custas processuais", diz o documento.>