NA ESPANHA

Anulação da condenação de estupro significa que Daniel Alves não cometeu crime? Veja o que diz a decisão

Entenda o que levou o Tribunal Superior da Catalunha a absolver o ex-jogador

O Tribunal também apontou uma "falta de confiabilidade" do depoimento da jovem que acusou Daniel Alves, principalmente sobre fatos que puderam ser registrados em vídeo na boate, na noite de 30 de dezembro de 2022. "A decisão recorrida já se referia à falta de confiabilidade do depoimento da autora na parte da história objetivamente verificável, pois se referia a factos registados em vídeo, 'indicando expressamente que o que ela relatou não corresponde à realidade'", diz um trecho.>

A sentença também menciona que a versão da vítima sobre a penetração vaginal não consentida não foi adequadamente contrastada com as provas científicas, que davam suporte à tese da defesa. Além disso, a vítima negou ter praticado um determinado ato sexual, mas as provas biológicas de DNA comprovaram com "alta probabilidade" que essa prática havia, sim, acontecido.>