CHAPADA DIAMANTINA

Incêndio na região do Pai Inácio é controlado, mas ainda há riscos de possíveis queimas

Incêndio começou na última quinta-feira (27), na região do Mucugezinho e se alastrou por cerca de cinco quilômetros

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de março de 2025 às 18:40

Incêndio na região do Pai Inácio é controlado, mas ainda há riscos de possíveis queimas Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros informou neste sábado (29) que o incêndio que atingia a região do Morro do Pai Inácio, um importante cartão postal da Chapada Diamantina, já foi controlado, mas ainda oferece riscos de possíveis queimas. Os bombeiros militares e brigadistas voluntários atuam em pontos isolados que ainda contém matéria orgânica dentro das fendas. O incêndio se iniciou na última quinta-feira (27) e no mesmo dia 20 bombeiros militares iniciaram o combate. Uma das frentes do fogo, que já foi controlada, seguiu para a região do Morro do Pai Inácio, outra parte das chamas avançou em direção ao Mucugezinho, área em que os bombeiros e brigadistas permanecem atuando em focos isolados. >

O desafio das equipes nesse momento é conter as chamas onde existe matéria orgânica acumulada dentro das fendas, esse é um trabalho minucioso, pois os bombeiros precisam remover de forma precisa o combustível dentro das fendas, para que não haja risco de propagação do incêndio. Ao todo, 45 bombeiros militares, brigadistas voluntários, dois aviões modelo Air Tractor e um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão atuando na operação.>

O fogo teria começado na região do Mucugezinho e percorreu, pelo menos, 5 quilômetros, até chegar ao Morro Pai Inácio. Na sexta-feira (28) pela manhã, a filha do proprietário de um estabelecimento comercial nas imediações do Morro do Pai Inácio, Lêdy Valôis usou a rede social para chamar a atenção das autoridades e de voluntários para a necessidade de unir esforços para conter as chamas, que se alastram com muita velocidade. "Vocês não fazem ideia da proporção desse fogo. Vendo de perto é desesperador. O fogo está se alastrando muito rápido". Ela informou que os bombeiros chegaram para dar apoio aos brigadistas, no entanto que ainda precisavam de ajuda, porque havia muito fogo.>