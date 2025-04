POLÊMICA

Namorada de Cristian Cravinhos tatua nome do condenado do Caso Richthofen; 'O amor tem dessas coisas'

Amanda Barbieri exibe no pescoço o nome de Cristian Cravinhos e afirma não se importar com críticas

A relação entre Cristian Cravinhos e Amanda Barbieri, de 37 anos, tem dado o que falar. Juntos há apenas 44 dias, o casal parece viver uma paixão intensa, marcada por um gesto ousado: a profissional de marketing decidiu tatuar o nome do namorado no pescoço, bem abaixo da orelha, em um local visível e de tamanho notável. >

A decisão, que causou reações nas redes sociais, não abalou Amanda. “Não me importo com o que dizem. Tenho muito orgulho do Cristian, do nome dele e de tudo que isso representa”, afirmou ela ao colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo. Em resposta ao gesto, Cristian prometeu retribuir a homenagem com uma tatuagem também. “O amor tem dessas coisas”, comentou.>