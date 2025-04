APROVADO?

FOTO: Gracyanne Barbosa mostra resultado de procedimento estético nos mamilos

Entenda por que a musa fitness decidiu mexer no corpo

Gracyanne Barbosa está na sua melhor fase. Vaidosa e curtindo a vida pós-BBB, a musa fitness passou por um novo procedimento estético: o nipple filler. Trata-se do preenchimento do mamilo para deixá-lo mais ereto, e se mostrou satisfeita com o resultado.>

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Gracyanne chegou a reverter alguns procedimentos estéticos no rosto, para apostar em um visual mais natural. Ela retirou o excesso de ácido hialurônico de algumas regiões, redesenhando o queixo e o contorno facial. Ela fez ainda um transplante de sobrancelha, 10 dias antes do confinamento, e chegou a comentar sobre o procedimento dentro do reality.>