NETFLIX E MAIS

Congonhas, Pecadores e mais: as estreias no cinema e nos streamings

Entre as principais estreias da semana estão o lançamento da nova série documental brasileira da Netflix, Congonhas: Tragédia Anunciada

Em uma semana repleta de novidades, os cinemas e streamings do Brasil terão várias estreias de produções que prometem entreter diferentes tipos de público. Entre os destaques da semana (17/04 a 23/04), estão a estreia do filme Pecadores, com o ator Michael B. Jordan interpretando gêmeos, e a série documental Congonhas: Tragédia Anunciada, sobre o desastre que marcou a história da aviação brasileira. >