O Jardineiro, da Netflix, é baseado em história real? Descubra

Na série O Jardineiro, que está no topo das séries mais assistidas, um homem mata outras pessoas e enterra o corpo no jardim

Um assassino de aluguel, agenciado pela mãe, e que enterra os corpos no jardim para ajudar no crescimento das plantas. Apesar de parecer algo surreal, essa é a premissa da série O Jardineiro, que se tornou a mais assistida da Netflix pouco tempo depois do lançamento.>