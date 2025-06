SONO

Por que você acorda de mau humor? Ciência pode explicar

Estudo mostra como noites mal dormidas afetam o bem-estar ao despertar

Você conhece alguém que fica de mau humor toda manhã? Acordar irritado pode ser sinal de noites mal dormidas, não apenas um traço de personalidade. A privação de sono reduz a serotonina, hormônio do bem-estar, e deixa o corpo em estado de alerta. >

Segundo Renata Federighi, consultora do sono entrevistada pelo jornal Folha Vitória, dormir mal aumenta a noradrenalina, substância que acelera o coração e a respiração. "Isso gera desgaste e irritação", explica. Mas mudanças simples no ritual noturno podem ajudar.>

Como o sono afeta o humor

O estudo da Unicamp revela que até a postura na cama influencia. Travesseiros ruins e colchões desgastados causam desconforto, enquanto ansiedade atrapalha o ciclo natural do sono.>

Hábitos para um despertar mais leve

Renata ressalta que a qualidade do sono importa mais que a quantidade de horas. "Precisamos passar por todas as fases do repouso para acordar renovados", diz. Um ambiente escuro e silencioso faz diferença.>