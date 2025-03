QUEM PODE, PODE!

Ana Castela compra mansão de R$ 7 milhões em 'condomínio das celebridades' nos EUA

Esse é o terceiro imóvel que sertaneja compra desde 2022

Aos 21 anos, a cantora Ana Castela anunciou nesta segunda-feira (10) que comprou uma mansão em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. O imóvel luxuoso possui nove quartos e está avaliado em US$ 1,2 milhão, cerca de R$ 7 milhões na cotação atual. >

A mansão da boiadeira fica em um condomínio onde outros artistas também têm casas, incluindo as brasileiras Bruna Marquezine e Larissa Manoela. Nas redes sociais, a dona do hit ‘Nosso Quadro’ celebrou a conquista e posou em frente ao imóvel. >

"Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Obrigada a todas as mensagens de carinho. Fico feliz em ver que as pessoas comemoram a felicidade da minha família", agradeceu a morena. >

Esse é o terceiro imóvel que Castela compra desde que estourou na música em 2022. Ela já é dona de uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, e também de um rancho localizado próximo à residência. >