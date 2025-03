SAIBA MOTIVO

Ronnie Von revela internação grave na UTI: 'Nunca vi nada mais pavoroso'

Apresentador desabafou sobre saúde em evento em São Paulo

Anna Luiza Santos

Publicado em 26 de março de 2025 às 19:47

Ronnie Von Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (26), Ronnie Von participou de um evento sobre saúde em São Paulo e falou sobre a importância da vacinação. O apresentador desabafou sobre o medo da morte após ter uma gripe forte que evoluiu para um quadro grave de pneumonia. >

"Tive uma gripe, mas a coisa foi complicando. Homem nenhum vai ao médico, não faz exames periódicos e medicina preventiva. Mas a minha mulher me levou para o hospital. Fiz testes e estava com H1N1. Me deram remédio e melhorei. Não aprendi. Seis meses depois, tive outra gripe. A coisa foi complicando", detalhou. >

Aos 80 anos, Ronnie revelou que ficou internado na UTI por mais de uma semana e quase foi intubado. “Nunca vi nada mais pavoroso do que uma UTI. Peguei uma pneumonia viral por causa de um H1N1. Poderia estar no andar de cima, mas consegui me safar dessa", disse. >