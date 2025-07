MODA E ESPORTE

Por que alguns tênis têm furos nas laterais? A resposta é baseada na saúde

Não é apenas um detalhe de design; entenda como essa característica afeta a saúde e o conforto dos seus pés

Você já se perguntou para que servem os furinhos nas laterais de tênis como o clássico All Star? Longe de serem um mero detalhe estético, esses pequenos orifícios desempenham um papel fundamental na saúde e no bem-estar dos seus pés, especialmente em dias longos. >

A principal função é ventilar os pés durante o dia. Assim, esses furos permitem a entrada de ar no pé, o que ajuda a manter o local fresco e seco por longos períodos. Isso é especialmente útil durante a prática de atividades físicas.>

Essa funcionalidade simples, porém engenhosa, garante que mesmo durante atividades intensas ou uso prolongado, seus pés permaneçam em ótimas condições. Entenda melhor o impacto desses detalhes no seu dia a dia.>

A importância da ventilação

Manter os pés ventilados é essencial, sobretudo quando usamos tênis por muitas horas. O abafamento do calçado pode gerar desconforto e problemas para a saúde.>

Os furinhos permitem um fluxo de ar constante. Eles evitam que a umidade se acumule, criando um ambiente mais saudável e seco dentro do seu tênis.>

All Star: um ícone com propósito

O Converse All Star Chuck Taylor é o tênis de referência quando falamos desses furinhos. Muito famoso entre os jovens até hoje, ele foi criado para a prática de basquete.>

Por isso, o All Star tem um design característico da modalidade esportiva. Nos anos 1950, o modelo virou febre no mundo do esporte, especialmente na NBA.>