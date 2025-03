DATE

Namorada de Belo revela que 1º encontro só aconteceu após entrada de Gracyanne no BBB 25

Modelo usou Instagram para detalhar sobre encontro do casal

Anna Luiza Santos

Publicado em 17 de março de 2025 às 11:22

Ray, Belo e Gracyanne Crédito: Reprodução

No último domingo (16), Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, relembrou um momento especial do romance. Através das redes sociais, a modelo compartilhou um vídeo do primeiro ‘date’ do casal, que aconteceu em um restaurante luxuoso do Rio de Janeiro. >

Os dois estão juntos desde o ano passado, contudo, a influenciadora revelou que o primeiro encontro a sós ocorreu apenas no dia 12 de janeiro deste ano, dias após Gracyanne Barbosa, ex-mulher do pagodeiro, ser confinada no Big Brother Brasil 2025.>

No vídeo legendado como "Primeiro date com Belo", o pagodeiro e Ray aparecem em um restaurante luxuoso, com o cantor beijando a mão da namorada. Radiante e sorrindo de orelha a orelha, Belo não esconde a felicidade de estar com a amada. "Muito feliz, mas muito feliz [mesmo]", declarou. "Muito feliz por quê? Por que você veio ao restaurante comigo?", questionou Ray, entrando na brincadeira. >

Registros do date do casal Crédito: Reprodução

Ray tem 26 anos e é modelo e empresária. Ela é dona de uma marca de moda praia e usa seu Instagram frequentemente para divulgar os biquínis e outros produtos de sua loja. Antes de Belo, a empresária era casada com um empresário carioca mais velho, de quem se separou em 2019. >