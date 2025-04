FAMOSOS

Gracyanne Barbosa abre o coração e manda recado para Belo: 'Foi real, foi amor'

No aniversário de 51 anos do cantor, ex-BBB surpreende seguidores com homenagem emocionante ao ex-marido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2025 às 14:48

Gracyanne Barbosa abre o coração e manda recado para Belo: 'Foi real, foi amor' Crédito: Reprodução/Globo

Gracyanne Barbosa emocionou seus seguidores nesta terça-feira (22) ao publicar uma declaração cheia de carinho para Belo, seu ex-marido, que completa 51 anos. A ex-participante do BBB 25, que passou 16 anos ao lado do cantor, usou os Stories do Instagram para homenageá-lo, mesmo após a separação anunciada em abril de 2024. >

“Hoje é o aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor. Foi real. Foi intenso. Foi verdadeiro”, escreveu a musa fitness, deixando claro que, apesar dos novos rumos, o respeito e a gratidão permanecem.>

Ela ainda desejou coisas boas ao pagodeiro: “Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção. Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem. Feliz aniversário, Belo.”>

Desde sua eliminação do Big Brother Brasil, Gracyanne e Belo chegaram a dividir o palco do Domingão com Huck, no dia 23 de março, onde falaram publicamente sobre o fim da relação. Ela destacou que, apesar da separação, a boa convivência continua. “É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre.”>

Gracyanne Barbosa abre o coração e manda recado para Belo: 'Foi real, foi amor' Crédito: Reprodução/Instagram

Durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, Gracyanne voltou a comentar sobre o ex, mas preferiu não afirmar se existe ou não chance de reconciliação. Já Belo, atualmente, está vivendo um novo romance com Rayane Figliuzzi.>

Sobre possíveis voltas? Gracyanne deixou no ar: “O futuro a Deus pertence.”>