LUTO

Morre Nabila Furtado, miss capixaba e ex-primeira-dama, aos 35 anos: 'Ela não queria que ninguém soubesse'

Modelo lutava silenciosamente contra um câncer de mama desde 2020

A cidade de Cariacica (ES) amanheceu em luto nesta quarta-feira (23) com a notícia da morte de Nabila Furtado, de 35 anos, modelo e ex-primeira-dama do município. Nabila, que foi eleita Miss Cariacica em 2009, faleceu na noite anterior, vítima de uma embolia pulmonar causada por complicações de um câncer de mama que vinha enfrentando de forma reservada desde 2020. >

A confirmação da morte foi feita por seu marido, o ex-prefeito Juninho Geraldo Luzia, por meio das redes sociais. Horas antes do falecimento, ele compartilhou uma imagem das mãos do casal entrelaçadas na cama do hospital, com a legenda comovente: “Juntos até o último momento.”>