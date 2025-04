ATAQUE FELINO?

Gata de Fernando Gabeira invade transmissão ao vivo durante análise política na GloboNews

Jornalista comentava cenário nacional quando sua pet causou uma queda inesperada da câmera e arrancou risadas no estúdio

A política brasileira até tentou ser o foco da GloboNews nesta terça-feira (22), mas quem roubou a cena foi Renata, a gata do jornalista Fernando Gabeira. Durante uma entrada ao vivo direto de sua casa, Gabeira falava sobre o cenário político do país quando teve sua análise interrompida de maneira inusitada. >

Tranquilamente sentada na mesa ao lado do dono, a felina parecia comportada. Mas bastaram alguns segundos de distração para ela se levantar, caminhar em direção à câmera e, com um leve empurrão, derrubar o equipamento, tirando a imagem do ar.>

No estúdio, a apresentadora Natuza Nery não conseguiu conter o riso com o momento inusitado. Em meio às gargalhadas, ela compartilhou com o público um bastidor curioso: segundo a editora-chefe Rafa Moura, Gabeira já havia tentado conter a pet antes da entrada no ar. O motivo? Renata já tinha derrubado a câmera em uma outra ocasião.>