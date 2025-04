CLIMÃO NOS BASTIDORES

Taís Araújo compra briga de Bella Campos após polêmicas com Cauã Reymond

Após acusações contra Cauã; Taís toma partido e protege colega de elenco nos bastidores da Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2025 às 10:05

Taís Araújo compra briga de Bella Campos após polêmicas com Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Globo

Nos bastidores do remake de Vale Tudo, da TV Globo, a tensão entre os atores se tornou assunto fora da telinha. Envolvida diretamente na polêmica, Taís Araújo decidiu não se calar e passou a apoiar abertamente sua colega de cena, Bella Campos, após rumores de desentendimentos com Cauã Reymond. >

Intérprete de Raquel, mãe de Maria de Fátima na trama, Taís levou para fora da ficção a relação de acolhimento com Bella. Segundo fontes ouvidas pelo portal F5, a veterana tem sido um verdadeiro suporte para a jovem atriz, inclusive abrindo as portas de sua casa durante o feriado da Páscoa. Bella teria passado a data ao lado da família de Taís, num momento de desabafo e troca de experiências.>

A atitude não parou por aí. Fontes relatam que Taís teria inclusive defendido a colega diante do diretor da novela, Paulo Silvestrini, após Bella relatar um suposto comportamento agressivo e machista de Cauã. A atriz também teria compartilhado com a novata relatos de situações difíceis que enfrentou no início da carreira, como durante as gravações de Xica da Silva (1996), exibida pela extinta Manchete.>

A situação ganhou mais repercussão após o colunista Tutu, do Camarote da Fofoca, contar que uma testemunha viu Cauã sendo grosseiro com um garçom em um jantar em que Taís também estava presente. De acordo com o relato, a atriz tentou contornar a situação, mas o ator teria mantido uma postura ríspida durante o encontro, reforçando os rumores de que os bastidores da produção andam conturbados.>