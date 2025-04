TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (23/4)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

Em Nosso Amor, Joan (Lesley Manville) e Tom (Liam Neeson) estão casados ​​há muitos anos. Há uma facilidade no relacionamento que vem de uma vida inteira juntos, sendo uma profundidade de amor que se expressa através da ternura e do humor. Quando Joan é diagnosticada com câncer de mama, eles são confrontados com os desafios do que pode acontecer.>