GENTE?

Após abraçar 'fã gata', Zezé Di Camargo tenta beijar nova mulher e dá 'conferida' em outra

Imagens do cantor estão circulando na internet e tem causado polêmica

A jovem que aparece no vídeo do abraço com o cantor é a estudante de Medicina mineira Julyenne Ribeiro. Ela afirmou que foi convidada pessoalmente pelo artista para ir ao camarim. >

"Eu estava no camarote. No finalzinho do show, resolvi descer [para perto do palco] para ficar mais próxima do Zezé. Pedi uma foto, de longe, e ele disse: 'Tudo bem, chama ela para o camarim'. Aí o segurança veio e me chamou. Fiquei eufórica, não acreditei. Esperei ele no backstage, aguardando ele finalizar o show. Tinha outras pessoas lá. Fiquei muito emocionada, porque sou muito fã", contou.>