Parto, cabelo, sono: afinal, de que forma a lua afeta nossa vida?

Crescimento do cabelo em fases lunares: desvendando crenças populares e científicas

Agência Correio

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 09:00

Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Lua é frequentemente vista como um agente capaz de alterar eventos humanos, desde o nascimento até o comportamento e o sono. Essas ideias fazem parte do imaginário coletivo, mas a ciência procura separar o mito da realidade. >

Durante séculos, a lua foi relacionada à fertilidade, ao crescimento dos cabelos e ao ciclo do sono. Essa associação deve muito à coincidência entre os ciclos lunares e algumas funções biológicas, mas investigações científicas recentes mostram que a ligação é mais simbólica do que real.>

Trabalho de parto e lua: uma relação sem provas

O aumento do número de partos em lua cheia é uma crença difundida, porém não confirmada por estudos. Pesquisas com bases de dados de hospitais ao redor do mundo indicam que o nascimento de bebês ocorre de forma constante, sem picos relacionados à fase lunar.>

Esses achados sugerem que a lua não possui influência fisiológica significativa para desencadear ou acelerar o parto, desfazendo mitos populares que ainda persistem.>

Influência lunar no crescimento capilar?

A sugestão de que cortar cabelo em fase lunar específica faça diferença no crescimento é comum e muito aceita em algumas culturas. No entanto, cientistas afirmam que isso não passa de superstição.>

Fatores como genética, saúde, alimentação e estresse são determinantes para a saúde capilar. A lua, por sua vez, não exerce influência direta comprovada no ritmo ou qualidade do crescimento dos fios.>

Sono e fase da lua: evidências limitadas

Algumas pesquisas identificaram variações no sono durante a lua cheia, incluindo redução do sono profundo e menor tempo total dormido. Porém, as amostras dessas pesquisas são pequenas, feitas em laboratórios, o que limita a confiabilidade dos resultados.>

Por enquanto, não há consenso científico sobre o efeito da lua no sono, deixando em aberto se as pessoas realmente sentem diferença na qualidade do descanso conforme a fase lunar.>

Emoções e ciclos menstruais sob a lua

A ideia de que emoções, ciclos menstruais e comportamentos humanos sejam afetados pela lua não possui comprovação científica. Revisões e meta-análises indicam que as variações desses aspectos não seguem padrões lunares.>