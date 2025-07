DRAMA

Ator contou como foi contar aos 6 filhos que estava com câncer: 'Sabem se o papai está com dor'

Ele confessou que ficou impressionado com a força dos filhos diante da notícia

O ator James Van Der Beek, de 48 anos, falou publicamente sobre o momento em que contou aos filhos que estava com câncer. Diagnosticado com tumor no cólon em 2023, o ator de Dawson's Creek compartilhou detalhes sobre a conversa delicada que teve com as seis crianças ao lado da esposa, Kimberly Van Der Beek. O relato foi feito em entrevista ao programa Today.>