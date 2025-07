NOVIDADE

Fernanda Montenegro fará nova série aos 95 anos; saiba detalhes

Segundo coluna, veterana participará de produção do Globoplay

Depois de estrear nas telonas em "Vitória" (2025), a ilustre Fernanda Montenegro fará parte de uma nova série aos 95 anos de idade. De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a veterana estará em um dos episódios de produção do Globoplay ainda sem nome definido ou data de estreia confirmada. >

De acordo com a publicação, a obra é baseada na rotina de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na história, Fernanda viverá uma idosa que vive com a filha, que será interpretada por Yara de Novaes. A personagem também contará com a presença de uma cuidadora, vivida por Josie Antello. As gravações teriam começado recentemente. >