SAÚDE

Talco no lugar do desodorante: entenda por que hábito de Cauã Reymond não é indicado

Uso de talco pode deixar axilas com cheiro forte

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2025 às 06:00

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Cauã Reymond, aos 44 anos, sempre foi um ícone de saúde e beleza. Mas, recentemente, uma declaração sua sobre higiene chocou muitos fãs. Em 2012, o galã de Vale Tudo, da TV Globo, revelou em uma entrevista no GNT que, ao contrário do que muitos imaginam, ele não usa desodorante. Em seu lugar, o ator preferia talco. Vale lembrar que recentemente Bella Campos teria reclamado do odor do colega de elenco.>

“É uma tradição mesmo. Transpiro diferente”, disse ele, à época. O uso do talco no lugar do desodorante, no entanto, não é a mais adequada, segundo dermatologistas.>

A dermatologista Andréa Sampaio, do Rio de Janeiro, explica que, ao contrário do desodorante, o talco não possui propriedades antissépticas nem antibacterianas. “O talco pode até ajudar a absorver a umidade, mas não é suficiente para controlar o odor causado pelas bactérias. A menos que seja um talco com formulação específica, com enxofre, por exemplo, que tenha ação contra fungos e bactérias”, disse à Quem.>

Ainda assim, mesmo quando o talco é combinado com esses ingredientes especiais, ele não é eficaz contra o suor excessivo. Para quem sua muito, o ideal é usar antitranspirantes, produtos mais adequados para bloquear a produção de suor e, ao mesmo tempo, combater o odor.>

Além disso, o uso excessivo de talco, especialmente quando aplicado na pele úmida, pode ter efeitos indesejados. “Se a axila estiver suada, o talco pode formar uma pasta que não só causa desconforto, mas também pode irritar a pele e até obstruir os poros, principalmente nas peles mais sensíveis”, alerta Débora Lima, dermatologista, também à Quem.>

“Ele só absorve a umidade superficial, não age como um antitranspirante, que bloqueia a produção do suor”, completa.>