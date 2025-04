FAMOSOS

Em meio à polêmicas, Cauã Reymond curte feriado em Trancoso e elogia comida baiana

Ator passou o feriadão na Bahia e conheceu a cozinheira responsável por seus pratos favoritos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2025 às 12:57

Em meio à polêmicas, Cauã Reymond curte feriado em Trancoso e elogia comida baiana Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond escolheu Trancoso, no sul da Bahia, para aproveitar o feriado da Semana Santa. Segundo o portal Alô Alô Bahia, ele se hospedou em uma luxuosa mansão no exclusivo condomínio Terravista, que conta até com aeroporto próprio para jatos executivos e voos privados. >

Durante a estadia, o galã fez questão de visitar a cozinha do local e conhecer a responsável pelas refeições que o conquistaram: a cozinheira Jilzinete Lage. Cauã tirou fotos com toda a equipe e elogiou os pratos típicos preparados por ela, como moqueca, mariscada, arroz de polvo e peixe assado. "A sua comida e essa equipe aqui são 10", declarou o ator antes de retornar ao Rio de Janeiro na segunda-feira (21), onde retoma as gravações da novela Vale Tudo.>

A viagem, no entanto, ocorreu em meio a rumores recentes nos bastidores da novela das nove, "Vale Tudo". Cauã teria se desentendido com a atriz Bella Campos, que, segundo fontes, reclamou de certos hábitos de higiene do colega durante as filmagens. Já com Humberto Carrão, os atritos teriam surgido após Reymond se incomodar com toques físicos em cena, chegando a reagir de forma mais ríspida.>