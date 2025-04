ENTENDA

Série da Netflix revela ligação de Lula com tragédia de Congonhas

Obra mostra como o episódio expôs falhas no sistema aéreo e levou o governo federal a ser acusado de negligência

No segundo episódio da produção, intitulado O Ar, o documentário revela bastidores da crise que tomou o país após o acidente que matou 199 pessoas em julho de 2007, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo — e como ela atingiu diretamente o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.>