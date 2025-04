VOCÊ SABIA?

Papa Francisco gravou álbum de rock com 11 faixas; ouça

O álbum de rock gravado pelo papa Francisco foi lançamento em 2015 e conta com 11 faixas

Batizado de Wake up!, o projeto gravado pelo pontífice foi lançado em 2015 e conta com sermões em português, espanhol, inglês e italiano. A ideia surgiu do músico Don Giulio Neroni, que também fez trabalhos com papas anteriores.>