NOVAS DIRETRIZES

Por que a Globo não exibiu o plantão para anunciar a morte do Papa Francisco?

Emissora preferiu seguir diretrizes recentes para uso da vinheta icônica

A Globo optou por não usar a tradicional vinheta de plantão para anunciar a morte do Papa Francisco, confirmada pelo Vaticano na madrugada desta segunda-feira (21). A decisão surpreendeu parte do público, que esperava a interrupção abrupta da programação diante de uma notícia de repercussão mundial. Mas há uma explicação: a emissora já estava com o Hora Um no ar no momento da confirmação da notícia. >