PRESENTÃO

Viih Tube presenteia pai com Porsche de R$ 500 mil após reconciliação

Influenciadora surpreende o pai, Fabiano Moraes, com carro de luxo durante o almoço de Páscoa;

A influenciadora digital Viih Tube emocionou os fãs ao revelar, no domingo de Páscoa (20), que presenteou o pai, Fabiano Moraes, com um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 500 mil. O veículo, um Porsche Cayenne Turbo S, foi entregue durante o tradicional almoço em família e simboliza a reaproximação entre os dois após um período conturbado na relação. >

Segundo informações divulgadas pela revista Quem, o automóvel era um dos quatro que compunham a frota pessoal de Viih. A influenciadora decidiu surpreender o pai ao descobrir que ele havia colocado o carro próprio à venda. Além de doar o veículo, ela também se comprometeu a cobrir todos os custos relacionados ao presente, incluindo IPVA e possíveis multas. “Ele merece”, escreveu Viih nas redes sociais, ao compartilhar registros do momento.>

A relação entre Viih Tube e Fabiano Moraes, que é empresário e colunista, passou por um momento de tensão em novembro de 2024, quando ele publicou uma carta aberta pedindo a retomada do contato com a filha. Na época, a influenciadora respondeu publicamente, mencionando mágoas e solicitando respeito à sua privacidade. Desde o início de 2025, no entanto, os dois vêm dando sinais de reconciliação.>