NOVELA DAS 21H

'Vale Tudo': o que acontece com Rubinho nas duas versões?

Cenas emocionantes do personagem interpretado por Julio Andrade vão ao ar nesta terça (22)

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2025 às 11:07

Julio Andrade e Daniel Filho Crédito: Reprodução/TV Globo

Prestes a realizar o sonho de tocar piano no exterior, Rubinho sofrerá um infarto fulminante em Vale Tudo e não resistirá. As cenas vão ao ar a partir desta terça-feira (22), no remake da novela que ocupa o horário nobre da Globo. O personagem, interpretado por Julio Andrade na nova versão, foi vivido por Daniel Filho na trama original de 1988. >

Na primeira versão da novela, Rubinho se despede de Raquel (Regina Duarte) no aeroporto, ignorando o desprezo da filha, Maria de Fátima (Glória Pires), que passa por ele sem sequer dizer adeus. Empolgado com a viagem para Nova York, nos Estados Unidos, ele embarca em um jatinho com Cláudia (Thereza Mascarenhas) e, por engano, coloca uma etiqueta com seus dados em uma mala recheada de dólares.>

Daniel Filho e Julio Andrade interpretaram Rubinho Crédito: Reprodução/TV Globo

Ao som de New York, New York, de Frank Sinatra, Rubinho aguarda a decolagem, mas começa a passar mal ainda dentro da aeronave. Cláudia, que estudou Enfermagem, percebe que se trata de um infarto e ordena que o piloto interrompa o voo. Ele é retirado da aeronave, recebe os primeiros socorros na pista e é levado ao hospital. Lá, já internado, ele retoma a consciência e pede a Raquel seu passaporte. Ao segurá-lo, sofre um novo infarto e morre com o documento nas mãos.>

No remake de 2025, assinado por Manuela Dias, a sequência mantém a essência, mas ganha pequenas alterações. A troca das etiquetas acontece antes do embarque: Rubinho confunde a mala após receber de presente um modelo idêntico ao de Marco Aurélio (Alexandre Nero), dado por Renato (João Vicente de Castro). Desta vez, o jatinho chega a decolar, mas o músico passa mal no ar. A aeronave retorna a Paraty (RJ), onde Cláudia (Rhaisa Batista) presta os primeiros socorros.>

Rubinho é novamente levado ao hospital, acompanhado por Raquel (Taís Araujo). Assim como na versão original, ele morre após pegar o passaporte. A sequência deve emocionar os fãs, respeitando o tom dramático que marcou a produção original. Antes de morrer, ele faz um último pedido: “Diz pro Palito que, se um dia ele for, que toque por mim lá na Times Square”, diz Rubinho, referindo-se ao amigo Renato.>