LUTO

Deborah Secco adia visita ao Vaticano após morte do papa Francisco: 'Roma vai parar'

Atriz compartilhou momento de luto ao lado da filha e afirmou que homenagens ao pontífice devem parar a capital italiana.

A atriz Deborah Secco emocionou os fãs ao compartilhar, na segunda-feira (21), sua reação à morte do papa Francisco (1936–2025). De férias em Roma, na Itália, a artista revelou que havia programado uma visita ao Vaticano com a filha, Maria Flor, mas decidiu adiar o passeio por respeito ao luto e às homenagens que a cidade prepara ao líder da Igreja Católica. >

“E a gente aqui em Roma, justo nesse dia tão triste, né, filha? A gente acabou de receber a notícia de que nosso papa Francisco morreu. O primeiro papa latino-americano. Um papa que a gente gostava demais, né, Fifi?”, disse Deborah, visivelmente abalada, em vídeos publicados nos Stories do Instagram enquanto caminhava com a filha.>

A atriz contou que tinha planejado visitar pontos turísticos religiosos como a Capela Sistina, mas que os planos mudaram com a notícia da morte do pontífice. “Justo hoje que a gente tinha programado de ir no Vaticano, de ir na Capela Sistina. Acho que não vamos conseguir. Roma vai, de fato, parar mesmo para fazer todas as homenagens que o papa merece ter”, explicou.>