BRIGADOS

Alexandre Frota ignora filho mais velho em homenagem na Globo

Ex-deputado e ex-ator pornô não tem contato com Mayã Frota há mais de dez anos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:15

Alexandre Frota e Mayã Frota Crédito: Reprodução/Globo e Reprodução/Instagram

Alexandre Frota ganhou uma homenagem da Globo em seu retorno à emissora após 25 anos. O ator participou do "Lip Sync", do "Domingão com Huck", exibido no último domingo (8). Durante o programa, o apresentador Luciano Huck leu uma carta escrita pelo próprio Frota, na qual ele narra sua trajetória profissional e pessoal. Mas um detalhe chamou a atenção: a ausência de menção ao filho mais velho do ex-deputado.>

Mayã Frota 1 de 12

Na carta lida por Huck - e enviada há três meses - Frota relembrava os trabalhos que fez na emissora, a vida como ator de vídeos adultos, a jornada política e a batalha contra as drogas. Alexandre falou sobre a atual mulher, Fabi Frota, o filho dela, Enzo, de 18 anos, que ele registrou como seu filho, e Bella, de 6 anos, fruto do relacionamento do casal. Mas não houve qualquer citação ao filho mais velho, Mayã Frota, com quem está rompido há mais de dez anos. E nem à primeira neta, Eloise, filha de Mayã.>

"Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de três anos, que adotei e consegui coloca-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos e um dos momentos mais difíceis foi explicar para ele quem sou e sobre os filmes que fiz. Agora vou enfrentar uma nova batalha: tenho a Belinha, de seis anos, minha filha com a Fabi. E aí que acho que você poderia me ajudar a dar orgulho pra minha família, minha filha e ter minha história contada no programa", escreveu Frota.>

"Poucas vezes você terá um personagem tão complexo quanto eu. Queria que minha filha, minha família, tivessem muito orgulho do pai ser lembrado. A vida passa rápido demais, nunca sabemos quando iremos e eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai", completou.>

Mayã Frota tem 27 anos, vive na Alemanha e é fruto de um breve relacionamento que Alexandre teve com Samantha Lima Gondim, que na época tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento de Mayã, a mãe entrou na Justiça contra o ator, pleitando pensão. Em 2011, houve outro processo, após denúncia de Frota não pagar os valores corretamente.>

O jovem é pai de Eloise, que nasceu em agosto de 2024, fruto do relacionamento com a namorada, Emilie. Alexandre, porém, não conheceu a neta. Ele e o filho têm uma relação conturbada e não se falam há anos. O ex-ator pornô chegou a desejar felicidades ao primogênito e à nova família quando a bebê nasceu, mas não expressou desejo de se aproximar ou conhecer a neta. Em suas redes sociais, afirma ser pai apenas de Enzo e Bella.>

Alexandre Frota com a atual mulher e os dois filhos mais novos Crédito: Reprodução/Instagram

A briga entre Frota e o filho foi revelada em 2018, quando Mayã veio a público comentar a vitória do pai nas urnas. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", escreveu ele no Twitter, instaurando uma confusão na internet na época. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou.>

Frota, por sua vez, rebateu as críticas de Mayã no Facebook. "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô", disse, na ocasião. Ele também afirmou nunca ter hesitado em assumir Mayã: "Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".>