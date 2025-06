FAMOSOS

Yudi Tamashiro revela o rosto do filho pela primeira vez após internação: ‘Nosso milagrinho’

Apresentador compartilha primeira imagem de Davi Yudi, fruto de seu relacionamento com Mila Braga

Pela primeira vez, o apresentador Yudi Tamashiro mostrou o rosto de seu filho recém-nascido, Davi Yudi, em uma postagem emocionante nas redes sociais nesta segunda-feira (9). O bebê, que nasceu no dia 19 de maio, precisou ficar internado para tratar um quadro de icterícia, condição comum em recém-nascidos, causada pelo excesso de bilirrubina no sangue. >

O pequeno Davi é fruto do relacionamento de Yudi com a influenciadora Mila Braga. Na publicação feita em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou imagens do filho e escreveu um texto repleto de emoção. “Apresentamos a vocês YUDINHO, o nosso filho. Sentimos no coração que esse era o momento de apresentar ao mundo o nosso maior presente. Nosso milagrinho, nosso primeiro mestiço de japonês, com sono de anjo e cara de quem já nasceu sabendo que é amado”, declarou.>