SUSTO NO PALCO

Sertanejo Léo mostra como ficou o rosto após queimaduras em show

Segundo o artista, o incidente aconteceu após a troca das máquinas de efeitos especiais

O cantor sertanejo Léo Oliveira, que forma dupla com Raphael, sofreu queimaduras no rosto durante um show em Pontal, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no momento em que efeitos pirotécnicos foram acionados de forma inesperada, atingindo o rosto do artista em cheio. Nas redes sociais, ele compartilhou imagens das lesões e tranquilizou os fãs. >