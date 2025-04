REFLEXÃO

Xuxa revela por que perdeu Ayrton Senna: 'Era a pessoa certa no momento errado'

Em entrevista, apresentadora desabafa sobre decisão que pode ter custado seu relacionamento com o piloto

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou, em entrevista recente ao "WOW Podcast", detalhes emocionantes sobre o fim de seu relacionamento com Ayrton Senna, com quem namorou entre 1988 e 1989. Ícone da televisão brasileira, a “Rainha dos Baixinhos” contou que, na época, priorizou sua carreira e acredita que essa escolha foi determinante para o término com o piloto. >