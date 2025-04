COMPARE VÍDEOS

Cópia ou inspiração? Viih Tube é acusada de plagiar 'publi' de influenciadora

Dilema dividiu opiniões nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 22 de abril de 2025 às 05:00

Viih Tube Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma polêmica se instalou na web recentemente após a influenciadora digital Graciely Junqueira afirmar que Viih Tube "literalmente copiou" um vídeo de publicidade estrelado e roteirizado por ela mesma nas redes sociais. Os vídeos com cenário, figurino e até conceitos semelhantes foram inspirados em cena do desenho de "As Meninas Superpoderosas", em que o Prof. Utônio mistura diversos ingredientes para tentar criar a "garotinha perfeita". >

Com roteiros parecidos, Graciely fez um vídeo para divulgar tabletes de chocolate, deixando claro todos os ingredientes da composição, enquanto a ex-BBB Viih simulou uma mistura científica onde colocava diversas características para criar a sua nova marca de eletrodomésticos com a “Britânia”.>

Nas imagens, as duas aparecem usando óculos de proteção, jaleco branco enquanto adicionam “ingredientes” em um caldeirão preto esfumaçado. A cor rosa no fundo também foi utilizada por ambas as blogueiras na gravação ou edição. >

Foi assim que um dilema circulou entre os internautas: “Cópia ou inspiração?”. Enquanto alguns cobraram que Viih Tube deveria dar créditos a Graciely pela ideia, outros afirmaram que a autoria não é de Graci por ela ter se inspirado em um desenho animado conhecido, que pode ser fonte de ideias para muitos.>

Porém, a própria Viih Tube admitiu a inspiração no vídeo da influenciadora. "Podia ter colocado [os créditos] pra a Graciely, já que se inspirou no vídeo dela para fazer esse", cobrou uma fã. "Pois é, nem me atentei a isso. Esqueci mesmo de colocar [os créditos], sempre coloco. Mas já comentei aqui", justificou Viih.>

Após a polêmica, a loira colocou mencionou Graciely na legenda da publicação, como “IB”, sigla em inglês que significa “inspired by", na tradução "inspirado por".>

Vale lembrar que toda propriedade intelectual - registrada ou não - é protegida pela Lei nº 9.610/98, que trata dos direitos autorais, incluindo conteúdos online. O plágio é um crime previsto no Código Penal.>