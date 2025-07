ENTENDA

Saiba porquê dupla de rivais foi eliminada do MasterChef 2025

Sofia e Felipe M. tiveram que encarar prato francês e não se deram bem

Publicado em 30 de julho de 2025 às 16:31

Eliminação foi nesta terça

Os participantes Sofia e Felipe M. foram eliminados no décimo episódio do MasterChef desta terça-feira (29). A dupla impopular gerou vários memes e comentários debochados nas redes sociais, como no X, antigo Twitter. >

No episódio, os participantes tiveram que fazer da culinária arte a partir do preparo do aspic, clássico prato francês à base de gelatina. O aspic é um prato gelatinoso feito à base de caldo de carne, frango ou peixe envolvendo elementos como carnes, frutos do mar e vegetais. Esses ingredientes são organizados de forma artística, tornando o preparo esteticamente apelativo. >

Para ajudar os cozinheiros, o chef Luiz Filipe Souza, do Evvai, foi convidado para dar dicas de como acertar no preparo. No entanto, Felipe M. acabou sendo desclassificado antes mesmo da degustação por não conseguir entregar o prato a tempo.>

Já Sofia, que preferiu fazer um aspic com tucupi, caldo famoso da culinária do estado do Pará, foi eliminada por apresentar um aspic que estava se desfazendo.>

Primeira prova

Antes de fazer o prato complexo, durante a primeira prova da noite, os competidores participaram de um leilão com molhos. A dinâmica foi comandada pelo jornalista Evaristo Costa, um dos convidados do episódio.>