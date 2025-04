MUDANÇA RADICAL

Ex-Globo troca TV por hospitais e vira 'palhaça terapeuta': 'Aliviar a dor'

Ela também teve passagem pelo SBT

A atriz Gabi Roncatti trocou a TV pelos hospitais. Ela, que já participou de atrações como o programa Fantasia (SBT) e da série Vade Retro (Rede Globo), agora se dedica à vida do que chama de palhaça terapeuta. >

Gabi, que também faz teatro, também participava de projetos voluntários em hospitais. Foi aí que ela decidiu unir as duas paixões para usar o humor para levar leveza e bem-estar para os pacientes em ambientes hospitalares. Segundo ela, o humor tem o poder de aliviar o sofrimento das pessoas, especialmente de pacientes enfrentando doenças graves.>

“O riso tem o poder de aliviar a dor e de trazer leveza para momentos difíceis. No hospital, ele pode ser um remédio simples e poderoso”, afirma. "O Rumo ao Riso não se trata apenas de atuar como palhaço, mas de criar um ambiente onde os pacientes se sintam acolhidos e cuidados, recebendo atenção que vai além da medicina tradicional", completa. >

Decidida a aprofundar seus conhecimentos, Gabi estudou palhaçaria no Galpão do Circo, além de buscar especialização internacional em palhaçaria terapêutica com grandes nomes da área, como Gabriela Mouran e Marcelo Lujan.>