POLÊMICA

Atores de 'Vale Tudo' deixam de seguir Cauã Reymond nas redes sociais após brigas

Clima da novela Vale Tudo está péssimo

Os bastidores da nova versão de Vale Tudo estão longe da tranquilidade que a TV Globo gostaria. No centro da confusão, Cauã Reymond e Humberto Carrão protagonizam um embate fora das câmeras que já ecoa pelos corredores do Projac. A relação entre os galãs teria azedado e os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.>

Cauã ainda segue Bella Campos e Alice Wegmann, e é seguido de volta por ambas. No entanto, o clima do ator com as colegas também não está nada bom.>