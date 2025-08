SAÚDE

Planta decorativa pode ajudar no controle de diabetes e deixar sua casa linda

Conhecida como “insulina vegetal”, planta também pode ser cultivada em casa

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 10:00

Nativa da América do Sul, também chama atenção pelo valor ornamental

Muito utilizada na medicina popular, a pata-de-vaca (Bauhinia forficata) é uma planta conhecida por sua ação no controle da glicemia, o que lhe rendeu o apelido popular de “insulina vegetal”. >

Originária da América do Sul, também é apreciada por seu valor decorativo, com flores que se assemelham às orquídeas e embelezam ruas e quintais. Além do potencial terapêutico contra a diabetes, tem propriedades antioxidantes, diuréticas e depurativas.>

Aprender a cultivar a pata-de-vaca em casa é uma forma de conciliar o cuidado com a saúde, o paisagismo e a preservação ambiental.>

Propriedades e aplicações medicinais

O uso medicinal da planta se deve principalmente à sua atuação na diminuição da glicose no sangue, sendo útil como apoio em tratamentos da diabetes tipo 2.>

As folhas reúnem compostos como flavonoides e alcaloides, que ajudam a regular os níveis de insulina e a metabolizar a glicose no corpo.>

A planta também oferece ação antioxidante contra os radicais livres, efeito diurético que facilita a eliminação de toxinas, e propriedades depurativas que beneficiam fígado e rins. Pode ser usada em infusões para aliviar infecções urinárias e auxiliar na cicatrização.>

Como plantar e cuidar da espécie

A pata-de-vaca se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, preferindo temperaturas médias entre 18 °C e 32 °C e locais com boa incidência solar.>

Ela suporta quedas leves de temperatura, mas não é tolerante a geadas. Seu crescimento tende a ser mais acelerado durante os meses quentes, especialmente na primavera e no verão.>

Para cultivar, o solo ideal deve ser fértil, profundo, com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Antes do plantio, recomenda-se utilizar adubos naturais, como esterco curtido ou composto orgânico.>

É possível plantar por sementes ou mudas. O método mais comum é o plantio por sementes, que devem ser lixadas levemente para facilitar a germinação, geralmente entre 10 e 20 dias.>

As sementes devem ser enterradas a 2 ou 3 cm de profundidade, em solo úmido. Quando as mudas atingirem cerca de 20 cm, podem ser transplantadas para o local definitivo, de preferência em dias nublados ou no fim da tarde.>

Crescimento, floração e precauções

Em áreas urbanas, é importante planejar o espaço, já que a árvore pode atingir de 6 a 10 metros de altura quando adulta.>

A pata-de-vaca costuma florescer de dois a três anos após o plantio, dependendo das condições climáticas e do cuidado com o solo. Suas flores são grandes e vistosas, em tons de branco, lilás ou roxo, aparecendo principalmente entre a primavera e o início do verão.>

Após a floração, surgem os frutos em forma de vagem, que contêm as sementes. Quando bem cuidada e com luz solar suficiente, a planta tende a florescer intensamente ano após ano.>

As folhas da espécie são utilizadas para fazer chás e infusões, sempre com orientação profissional, principalmente por pessoas com diabetes, pois a planta pode potencializar o efeito de medicamentos para controle da glicemia.>