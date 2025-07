BELEZA

Planta milenar vira destaque ente os dermatologistas para cuidados com a pele

Por que a babosa tem ganhado destaque entre os tratamentos dermatológicos modernos

O interesse por substâncias naturais cresceu significativamente nos últimos anos, e com isso a aloe vera voltou a ganhar destaque nas rotinas de beleza e nos consultórios dermatológicos. >

Estudos modernos têm confirmado aquilo que civilizações antigas já sabiam: o uso tópico do gel de babosa traz benefícios reais e mensuráveis para a saúde da pele, contribuindo para sua firmeza, hidratação e cicatrização.>

Ideal para peles sensibilizadas ou irritadas

Ajuda na cicatrização de lesões e manchas

Com o uso contínuo, é possível perceber melhora no aspecto de cicatrizes antigas e redução de marcas escuras, comuns após surtos de acne. Por isso, a babosa é frequentemente incorporada a produtos voltados para peles acneicas ou com hiperpigmentação residual.>