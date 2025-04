AMOR

Lázaro Ramos escreve carta de amor para Taís Araújo e lembra momentos difíceis; leia na íntegra

Casal completa 21 anos juntos este ano

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2025 às 13:54

Taís Araújo e Lázaro Ramos Crédito: Redes sociais

Lázaro Ramos escreveu uma longa declaração de amor para Taís Araújo. Os atores completam 21 anos juntos este ano e têm dois filhos juntos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10.>

No texto, o ator citou o início da história do casal e lembrou momentos difíceis enfrentados pela esposa.>

O casal se conheceu nos bastidores da novela Da Cor do Pecado, em 2004. Na época, Taís interpretava a protagonista, Preta. "Diferente da maioria das pessoas, eu não conheci Taís pelo trabalho. Na época, não tive a oportunidade de assistir à novela Xica da Silva. Soube desse trabalho posteriormente, através das entrevistas que ela deu no período. Anos depois, trabalhando nos Estúdios Globo, nos conhecemos e, cortando um pouco a história que já é conhecida, nos apaixonamos", iniciou Lázaro, na carta publicada na Vogue.>

Confira a carta completa>

Em 2025, eu e Taís completamos 21 anos juntos. E é sempre curioso pensar que, nesse tempo todo de convivência, nós nos transformamos muito, o país se transformou, e que tudo isso também afetou a gente. A nossa profissão ganhou outros tamanhos, perspectivas, desafios e vivemos isso juntos. Em 21 anos, eu digo que ainda não conheço Taís por completo e isso é muito bom!>

Taís tem alguns princípios que são naturais a ela, como a ética, a correção, a amorosidade, a espontaneidade, a impulsividade e a inteligência. Isso está presente em tudo que ela faz e em como ela conduz as relações com os amigos, com a família, com os profissionais que trabalham com ela e também como esposa e mãe… Mas, ao mesmo tempo, ela está sempre aberta a novas descobertas e aprendizados.>

A mulher pública não estava à frente da nossa relação. Estava à frente uma menina com o olhar apaixonado, que amava dançar, que não levava desaforo para casa, que era de um carinho extremo e que carregava em si uma meninice com sede de descobertas. Essa sede vinha até mesmo por ela ter começado a trabalhar muito cedo e ter pulado algumas etapas das experiências de uma jovem adolescente e adulta.>

Nesses tantos anos juntos, também vejo que Taís não se acomoda com nada, para o bem e para o mal. Se mete na vida de quem não pediu exatamente que ela se metesse – oferecendo solidariedade, conselhos, recursos, sendo presente – e, ao mesmo tempo, se alguém pede a ela um abraço, ela para o que está fazendo e dispõe do que ela considera ser o melhor, além do abraço pedido. Às vezes, uma injeção de ânimo, outras, um conselho, um impulso para a pessoa ter coragem de fazer alguma coisa…>

Taís também é uma pessoa que dá a sensação de não ter medo de abismos, mesmo porque já enfrentou alguns. Como, por exemplo, quando protagonizou uma novela que foi publicamente um grande desafio. Ela enfrentou e sentiu. Taís se permite sentir, às vezes ela sabe que não precisa perder tempo com algumas coisas, mas ela se permite. E quando ela se permite sentir é porque logo, logo vai nascer uma nova Taís daquela situação.>

Eu vi isso acontecer várias vezes, na vida pessoal e no trabalho. A partir do momento que começamos a trabalhar juntos e eu pude conhecer o processo criativo dela, vi que, ao mesmo tempo que parece uma dispersão, ela tem uma capacidade de concentração imediata e um envolvimento no momento em que está fazendo a cena que é único. Poucas atrizes têm essa capacidade.>