HISTÓRIA

Você sabia? Corpo de Papa já explodiu durante funeral; entenda

Caso aconteceu com Pio XII; suas bochechas rasgaram e ambiente ficou com cheiro forte

Isso mesmo. Antes de ser exposto publicamente, o corpo do pontífice estava em uma câmara fechada. No entanto, durante o velório, ele começou a inchar repentinamente, ficou escuro e começou a exalar um odor fortíssimo de putrefação. Confusos e sem saber o que estava acontecendo, os cardeais só descobriram tempos depois que tudo ocorreu porque o médico pessoal do papa, Riccardo Galeazzi-Lisi, resolveu embalsamá-lo usando um método “natural”, com ervas, resina, vinagre e uma câmara fechada.>