SERÁ?

Antes de morrer, ex-satanista Daniel Mastral fez 'previsão' sobre o próximo papa

Ele participou de um podcast meses atrás e falou sobre uma profecia que dá características para o novo comandante da igreja

A repercussão da morte do papa Francisco, na madrugada de segunda-feira (21/4), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. E internautas resgataram um vídeo do ex-satanista Daniel Mastral fazendo uma “previsão” sobre o próximo comandante da Igreja Católica, que deve ser escolhido por meio do conclave.>