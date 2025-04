RELIGIÃO

Papa ou papisa? Saiba se uma mulher pode liderar a Igreja Católica

Lenda com história de Papisa Joana ainda gera debates

De acordo com o reverendo Thomas Reese, citado pela Live Science, a principal barreira é o fato de que apenas padres podem ser eleitos para o papado — e, pelas regras da Igreja, mulheres são proibidas de exercer o sacerdócio. Desde 1455, com o papa Calixto III, todos os papas foram sacerdotes ordenados. E desde Urbano VI, todos eram também cardeais. Como a ordenação feminina não é permitida, mulheres ficam automaticamente excluídas da possibilidade de ocupar o cargo de papa.>

Essa posição é sustentada com base na escolha dos 12 apóstolos por Jesus, todos homens, o que, segundo a tradição, teria estabelecido um modelo a ser seguido. A socióloga Michele Dillon, da Universidade de New Hampshire, afirma à revista Aventuras na História que “mesmo que o papa atual fosse a pessoa mais feminista que você poderia conhecer e acreditasse que as mulheres deveriam ser padres, eles querem ser fiéis ao que veem como as intenções de Jesus”. Para ela, a Igreja interpreta que, se Cristo quisesse mulheres como sacerdotes, teria chamado mulheres para serem apóstolas.>