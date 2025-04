ILZE NAS ALTURAS

Descubra de onde Ilze Scamparini entra ao vivo em Roma nas coberturas da Globo

Saiba o segredo por trás das imagens e conheça mais sobre sua trajetória em Roma

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2025 às 07:41

Ilze scamparini Crédito: Reprodução/TV Globo

Com a morte do papa Francisco, as aparições de Ilze Scamparini nos telejornais da TV Globo se intensificaram. Junto com elas, voltaram também os comentários nas redes sociais sobre os cenários de tirar o fôlego que acompanham suas entradas ao vivo diretamente de Roma. >

Correspondente internacional da emissora na capital italiana há mais de 20 anos, Ilze conquistou o público não apenas pela credibilidade jornalística, mas também pelas imagens icônicas que exibem as paisagens históricas e os famosos telhados de Roma. Uma de suas marcas registradas é justamente a vista ao fundo das reportagens, que se tornou um verdadeiro cartão-postal para os espectadores.>

Durante participação em um quadro do Fantástico apresentado por Sabrina Sato, em 2023, Ilze revelou que a maioria de suas aparições são feitas da varanda de seu próprio apartamento. “É ali que consigo mostrar Roma como se o telespectador estivesse comigo. A luz, a arquitetura, tudo ajuda a contar melhor a notícia”, explicou a jornalista. Ela também destacou que, além da sua casa, possui acesso a uma variedade de edifícios com vistas privilegiadas, usados estrategicamente conforme o contexto da reportagem. Para a cobertura da morte do Papa Francisco, por exemplo, ela escolheu locais com visão direta da Basílica de São Pedro.>

“Essa eu Quero Ver”

Sabrina Sato entregando muito entretenimento na estreia, foi parar no Vaticano para conhecer o telhado da Ilze Scamparini #Fantástico pic.twitter.com/wysAX39BrM — Bianca Diniz (@biancaaadiniz) October 9, 2023

A prática virou até meme nas redes sociais. Internautas brincam sobre os “mil telhados” de Roma que Ilze já utilizou como cenário, transformando a jornalista em personagem recorrente de piadas carinhosas na internet.>

Nascida em Araras, interior de São Paulo, Ilze Scamparini é filha de imigrantes italianos. Formada em Jornalismo desde 1982, começou a carreira no Diário do Povo, colaborou com o lendário programa TV Mulher e foi repórter da TV Campinas. Em 1984, passou a integrar a equipe da TV Globo no Rio de Janeiro, participando da produção de reportagens para o Jornal Nacional, Jornal Hoje e Jornal da Globo.>

Seu plano inicial era ficar em Roma por apenas dois anos. No entanto, a paixão pela cidade — e por um italiano — mudou tudo. Nos anos 1990, ela se fixou definitivamente na cidade. Foi lá que conheceu seu marido, o escritor Domenico Saverni, com quem é casada há mais de 20 anos. “Nos conhecemos por meio de uma amiga em comum”, contou.>