DESPEDIDA

Funeral público do papa Francisco tem início, e fila de espera chega a 8 horas

O corpo foi transferido na manhã desta quarta-feira (23) de sua residência no Vaticano para ser velado na Basílica de São Pedro

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2025 às 06:29

Corpo do Papa Francisco chega à Basílica de São Pedro Crédito: Reprodução/Vatican News

Milhares de fiéis fazem fila para acompanhar o primeiro dia do velório público do papa Francisco, na manhã desta quarta-feira (23), no Vaticano. O corpo do pontífice foi transferido na manhã desta quarta-feira (23) de sua residência no Vaticano para ser velado na Basílica de São Pedro. >

O caixão como corpo do papa percorreu a Via della Sacrestia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos, e saiu para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. Cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo do papa Francisco com longos aplausos. >

Estimativas das autoridades de segurança no Vaticano é que fiéis podem passar até oito horas na fila para entrar no local e prestar suas homenagens. A cerimônia é transmitida ao vivo pelo YouTube (veja abaixo). >

A procissão, liderada pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, chegou ao interior da Basílica e, em frente ao Altar da Confissão, o caixão foi colocado no chão. Às 11h, no horário de Roma, teve início a homenagem dos fiéis. A Basílica permanecerá aberta até a meia-noite. Na quinta-feira (24), a abertura está programada para às 7h e o fechamento à meia-noite. Na sexta-feira (25), véspera do funeral, ela estará aberta das 7h às 19h.>