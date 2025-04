'MISSÃO DE DEUS'

De novo santo a funeral: baianos que vão a Roma mudam planos para dar adeus ao papa

Grupo de 10 jovens estavam com viagem marcada para visitar o Vaticano

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:30

Baianos participarão do Jubileu dos Adolescentes Crédito: Acervo pessoal

Foram meses de preparação, e a ansiedade só crescia a cada noite mal dormida. Mas os planos de 10 jovens baianos mudaram um dia antes do embarque para Roma. A viagem, que seria em celebração ao mais novo santo católico, ganhou a atmosfera de despedida. A canonização de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet', foi suspensa, e o grupo vai acompanhar outro fato histórico: o funeral do papa Francisco, que terá duração de nove dias. >

Quando os olhos de todo o mundo estiverem voltados para o menor país do mundo, o Vaticano, um grupo de baianos estará presente no funeral do chefe da Igreja Católica. A cerimônia acontecerá no sábado (26), a partir das 10h, no horário de Roma (5h no horário de Brasília). Um cortejo levará o corpo do papa à Basílica de São Pedro, onde o público poderá se despedir pessoalmente do pontífice. >

Para o grupo de dez baianos, que têm entre 13 e 18 anos, a viagem até o local da despedida teve início com o embarque na noite de terça-feira (22). Eles integram o grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Piedade Massaranduba, em Salvador, e iriam acompanhar a canonização de Carlo Acutis. A cerimônia, que vai reconhecer o italiano como santo católico, aconteceria no domingo (27), mas foi suspensa após a morte do papa Francisco. >

"Nós tínhamos o plano de celebrar a canonização, mas acabou que vamos presenciar outro grande fato histórico, que é o funeral do papa Francisco", diz Janaína Evangelista, de 18 anos. A jovem é uma das devotas escolhidas pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha para viajar a Roma. A cidade receberá jovens de todo o mundo para o Jubileu dos Adolescentes. Com a morte do papa, os milhares de jovens acompanharão a despedida do pontífice. >

Grupo é formado por devotos de Carlo Acutis Crédito: Reprodução

A mudança de planos reflete uma mistura de sentimentos. Para Janaína, a morte do papa foi uma surpresa, apesar do estado de saúde complicado. "Ele apareceu para a bênção da Páscoa, então não esperava que ele iria morrer pouco tempo depois", conta. Enquanto a jovem se preparava para embarcar no Aeroporto de Salvador, a mãe, Jaciara Evangelista, não escondia a ansiedade. >

"Não é só uma viagem. É uma missão de Deus. Eu espero que ela aproveite cada momento porque a missão vai continuar quando ela voltar", afirma a mãe, que espera que o sobrenome da família ganhe um significado ainda maior. Evangelista é, afinal, quem traz as boas novas no catolicismo. >

Marco Paglicci, da Paróquia de Massaranduba, acompanhará o grupo de jovens na viagem. "A canonização não acontecerá, mas estaremos lá para o Jubileu dos Adolescentes. Com o falecimento do papa Francisco, a Igreja é convidada a rezar pela sua alma e pelo próximo papa, que será escolhido no conclave", afirma. Os custos da viagem foram pagos pela Igreja, e os devotos arcaram com os trâmites dos passaportes. >

Roma jovem

Além de Roma, os devotos vão visitar as cidades de Assis e Florença. O grupo só retorna para Salvador em 7 de maio. Mais de 80 mil adolescentes estão inscritos para o primeiro Jubileu voltado aos jovens da Igreja Católica, segundo o Vaticano. O ápice da programação seria a canonização de Carlo Acutis, exemplo de fé para as novas gerações. >

Acompanhar a canonização do santo da geração millenial também motivou a ida de sete amigos que criaram o grupo 'Carlonização'. Os jovens são de diferentes cidades brasileiras, como São Paulo, Fortaleza e João Pessoa, e se conheceram pela internet. O motivo da união foi justamente a devoção por Carlo Acutis. >

"Nos organizamos durante meses e fizemos vaquinhas para estar aqui em Roma para esse momento. Carlo nos inspira não só por ser um jovem, mas pela ligação com as redes sociais", conta Moisés Pereira, que compartilha o dia a dia da viagem em seu perfil no Instagram. Poucas horas depois da chegada do grupo no Vaticano, os devotos ficaram sabendo da morte do papa. >

"Nós chegamos por volta das 6 horas e passamos em frente à Basílica de São Pedro. Viemos para o local onde estamos hospedados para arrumar as coisas e, de repente, um amigo viu a notícia da morte no Instagram", conta. Moisés e os amigos acreditaram que se tratava de fake news no primeiro momento, e só acreditaram na notícia quando ligaram nos canais locais. >

Grupo 'Carlonização' só soube da morte do papa em Roma Crédito: Acervo pessoal

"Ficamos muito tristes e perplexos, mas decidimos lidar com isso com leveza. Para nós, católicos, a morte não é um fim. Mas um começo. Nosso roteiro mudou porque viemos canonizar um amigo e, agora, vamos velar outro", completa o jovem. >

Cerimônia

Os fiéis poderão ver de perto o corpo do papa Francisco a partir de quarta-feira (23), quando um cortejo levará o pontífice até a Basílica de São Pedro. A procissão será presidida pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. >

O cortejo passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, seguirá pelo Arco dos Sinos e entrará pela porta central da basílica. No Altar da Confissão, haverá uma Liturgia da Palavra presidida pelo cardeal camerlengo, após a qual o público poderá iniciar as visitas ao corpo do papa.>

O funeral está marcado para sábado (26) às 10 horas da manhã em Roma (5 horas da manhã no horário de Brasília), na Praça de São Pedro. A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e contará com a participação de patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e sacerdotes de diversas partes do mundo.>