TRANSPORTE DA UFBA

Nova empresa passa a operar Buzuba: veja o que muda no serviço e como ficam as novas rotas

Ufba informa que com novo contrato será oferecido veículos mais novos e será desenvolvido um aplicativo para monitoramento em tempo real dos veículos Buzufba

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 10:45

Nova empresa passa a operar Buzuba: veja o que muda no serviço e as novas rotas Crédito: Divulgação

Os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que usam o transporte disponibilizado pela instituição vão se deparar com novos veículos a partir de agora. É que a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae) formalizou a rescisão contratual com a empresa Safira Transportes e Turismo EIRELI, até então responsável pelo serviço de transporte intercampi Buzufba e contratou uma nova empresa para operar o serviço. A empresa Atlântico Transportes Ltda é que vai assumir a operação do Buzufba. >

De acordo com a Proae, o novo contrato exigiu a necessidade de alteração dos roteiros (veja abaixo as novas rotas). Além disso, a pró-reitoria lista as vantagens do novo contrato, que visam oferecer mais qualidade e segurança no transporte estudantil: veículos mais novos, amplos e confortáveis, desenvolvimento de aplicativo para monitoramento em tempo real dos veículos Buzufba, programa de capacitação dos motoristas com foco em diversidade e atendimento humanizado, maior agilidade na mobilidade estudantil, com o formato circular dos veículos.>