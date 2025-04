DESPEDIDA

Vaticano divulga imagens do papa Francisco em caixão e detalha ritos do funeral

Corpo será transferido à Basílica de São Pedro nesta quarta-feira e funeral ocorrerá no sábado

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2025 às 07:58

Papa Francisco no caixão Crédito: Vatican News/Reprodução

Nesta terça-feira (22), o Vaticano tornou públicas as primeiras imagens do papa Francisco em seu caixão. O corpo do pontífice repousa na capela da Casa Santa Marta, onde é possível ver o caixão de madeira, as vestes vermelhas do papa e sua mitra episcopal. Em uma das imagens divulgadas, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, aparece em oração diante do corpo.>

Segundo a Santa Sé, a transferência do corpo para a Basílica de São Pedro será realizada na quarta-feira, 23, às 9 horas no horário local, em uma procissão presidida pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. O cortejo passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, seguirá pelo Arco dos Sinos e entrará pela porta central da basílica. No Altar da Confissão, haverá uma Liturgia da Palavra presidida pelo cardeal camerlengo, após a qual o público poderá iniciar as visitas ao corpo do papa.>

O funeral está marcado para sábado, 26, às 10 horas da manhã em Roma (5 horas da manhã no horário de Brasília), na Praça de São Pedro. A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e contará com a participação de patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e sacerdotes de diversas partes do mundo.>