DESPEDIDA

Funeral do papa Francisco será no próximo sábado

Cerimônia seguirá rito simplificado aprovado pelo próprio papa

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2025 às 07:21

Papa Francisco após sair de hospital Crédito: Reprodução

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado no sábado (26), às 5h no horário de Brasília, o que corresponde às 10h em Roma. A decisão foi tomada em uma reunião de cardeais nesta terça-feira (22).>

A celebração da Santa Missa Exequial acontecerá na Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista. Após a missa, o corpo será conduzido em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde ocorrerá o sepultamento, conforme o desejo do pontífice.>

Na quarta-feira (23), às 4h de Brasília (9h no horário local), o corpo de Francisco será trasladado da Capela de Santa Marta para a Basílica de São Pedro. A procissão passará pelas praças Santa Marta e dos Protótomártires Romanos, sairá pelo Arco dos Sinos e entrará na basílica pela porta central. A urna com o corpo ficará exposta por três dias para as últimas homenagens dos fiéis.>

O rito da Missa Exequial, previsto no livro "Ordem das Exéquias do Sumo Pontífice", será seguido conforme tradição da Igreja. Ainda na segunda-feira (21), data da morte de Francisco aos 88 anos, foi realizada a primeira etapa das cerimônias, com a confirmação oficial do falecimento e o fechamento dos aposentos papais. O Vaticano informou que o papa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguido de insuficiência cardíaca irreversível.>

Nas próximas horas, o corpo será vestido com batina branca e vestes vermelhas e colocado em um caixão de madeira simples. Após o período de exposição pública, será coberto com um pano branco, antes da missa fúnebre e da procissão final pelas ruas de Roma até o local do sepultamento.>

Cinco meses antes de morrer, Francisco aprovou mudanças nos rituais funerários de pontífices. Entre as alterações, está a permissão para que o sepultamento ocorra fora do Vaticano, o que viabilizou seu desejo de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore. Também foi abolida a exigência dos três caixões tradicionais — de cipreste, chumbo e carvalho — sendo adotada uma única urna de madeira revestida em zinco.>