POLÊMICA

Destituído pelo papa Francisco, cardeal italiano insiste em participar do conclave

O italiano Angelo Becciu chegou a ser condenado a cinco anos e seis meses de prisão em primeira instância

O cardeal italiano Angelo Becciu, envolvido no escândalo da compra de um edifício por 200 milhões de euros em Londres e destituído de cargos na Cúria Romana, pretende participar da votação que vai eleger o novo papa após a morte de Francisco, nessa segunda-feira (21). A expectativa é que o conclave - como é chamada a cerimônia de escolha do novo pontífice - ocorra entre os dias 6 e 11 de maio.>

Os processos contra Becciu resultaram em uma condenação em primeira instância a cinco anos e seis meses de prisão, com recurso marcado para o próximo outono. Sua suposta participação já é considerado o primeiro conflito do conclave.>

Em 2020, durante as investigações, Francisco aceitou a renúncia de Becciu aos direitos cardinais. Foi afastado do cargo de Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, mas manteve seu título - daí sua alegação atual de poder participar do conclave. O número de votantes são cerca de 130. Desses, sete são brasileiros. Dois cardeais já anunciaram que não participarão por questões de saúde.>